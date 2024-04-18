Отдых в Героевском

Гостевой дом «РИВЬЕРА» находится на ​Керченском полуострове Крыма, в курортном поселке «Героевское» расположенного в крайней южной точки Керченской бухты в 12 км. от Керчи, с террасы нашей базы отдыха в Героевском открывается чудесный вид на море с чистым песчаным пляжем, находящимся всего в 50 метрах от дома. Благодаря такому удобному расположению Вы можете наблюдать восходы и закаты солнца на протяжении всего отдыха в Героевском, а иногда сможете увидеть проплывающих дельфинов, для этих мест это не редкость

Песок здесь чистый, мелкий и поэтому очень мягкий. Море чистое. Ландшафт в поселке очень сильно отличается от ландшафта южного берега Крыма, здесь Вы не встретите хвойные леса и обрывистые горы. Вокруг поселка холмистые степи, которые переливаются разными цветами цветущих трав. Морской воздух в этих местах, в сочетании с запахами цветущих трав, благотворно влияет на здоровье человека. Так, что отдыхая на нашей базе отдыха в Героевском, Вы невольно проходите курс ароматерапии, который благоприятно воздействует на психологическое состояние.

Еще одним плюсом отдыха в этих местах считается расположение поселка, а именно то, что он находится в экологически чистом месте, возле озера Тобечик-это соленое озеро, которое славится своими лечебными грязями!